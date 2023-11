Hat Ron Bielecki sein "Promi Big Brother"-Aus verkraftet?

Wie fühlt sich Ron Bielecki (25) jetzt? Der YouTuber hatte fast eineinhalb Wochen mit anderen Stars und Sternchen im Promi Big Brother-Container gelebt. Am Mittwoch war dann aber Schluss für ihn: Er war neben der Influencerin Iris Klein (56) und dem einstigen Bachelor Dominik Stuckmann (31) für den Rauswurf nominiert und dann von den Zuschauern rausgewählt worden. Wie geht Ron mit seinem Show-Aus um?

"Mir geht es wunderbar! Ich hatte gestern wirklich noch riesigen Spaß in der Late Night Show", berichtet der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er habe vermutet, dass er nicht der Erste sei, der rausfliegt: "Aber da waren echt Leute, denen man angesehen hat, dass die länger drin bleiben wollen. Ich war ja da so ein entspannter Typ. Deswegen dachten sich auch ein bisschen die Leute, die mich unterstützen: 'Ja, okay. Der braucht jetzt nicht unbedingt die Anrufe.'" Dass es am Mittwoch nicht für ihn gereicht hat, habe er sich schon denken können. Umso mehr freue er sich für Dominik, der noch mal eine Runde weitergekommen ist.

Auf seinen Rauswurf blickt Ron mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Ich habe da jetzt mit den Leuten nicht so viel Gesprächsstoff gehabt", erklärt der einstige Fitness-Influencer. Es habe sich viel um Reality-TV gedreht, wo er sich nicht so sehr auskenne. Mit ein paar Mitstreitern hat er sich aber auch ziemlich gut unterhalten können: "Ob es mit Peter (56) über Sport war oder mit Dominik über World of Warcraft – wir haben uns da auf jeden Fall gut verstanden."

Ron Bielecki, YouTuber

Ron Bielecki, TV-Persönlichkeit

Ron Bielecki, YouTuber

