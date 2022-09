Pietro Lombardi bekam beim ersten Mal mit Laura keinen hoch

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) geben intime Einblicke in ihr Liebesleben. Im vergangenen Juni hatten die beiden Turteltauben überglücklich verkündet, dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen. Augenscheinlich läuft die Beziehung des Duos seitdem auch bestens, denn vergangenen Monat verriet das Paar überraschend, dass es zum ersten Mal zusammen Nachwuchs erwartet. Jetzt erzählte Laura, dass ihr erstes gemeinsames Mal allerdings eine ganz schöne Pleite gewesen sei.

In ihrem Podcast "Laura und Pietro – ON OFF" plauderten der 30-Jährige und seine schwangere Freundin nun ganz ungeniert über ihr erstes Mal Sex miteinander. Dabei ließ Laura auch kein noch so peinliches Detail aus. "Pietro Lombardi hat beim ersten Mal keinen hochbekommen", plauderte die 26-Jährige applaudierend aus dem Nähkästchen. Im Vorhinein habe er noch große Töne gespuckt, dass er beim ersten Mal "so krass abliefern" wird. Als es dann aber zur Sache gehen sollte, wurde der DSDS-Juror furchtbar nervös. Der Casanova vergaß sogar, seine Liebste zu entkleiden.

"Mein Körper war nicht vorbereitet. [...] Es hat nicht funktioniert", versuchte sich der "Ciao Bella"-Interpret zu rechtfertigen. Statt die Flaute im Bett mit Humor zu nehmen, habe Laura die ganze Situation für Pietro dann sogar noch schlimmer gemacht, indem sie ihrem Partner verständnisvoll auf die Schulter geklopft habe. Im Nachhinein habe die werdende Mama die ganze Situation auch als "nicht so schlimm" empfunden, weil "es doch einfach mal passieren kann".

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

