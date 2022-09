Royals schließen Prinz Harry und Meghan von Staatsdinner aus

Werden Prinz Harry (38) und seine Gattin Meghan (41) etwa vom britischen Königshaus ausgeschlossen? Vergangene Woche war Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland verstorben. Seitdem laufen die Vorbereitungen für ihr Begräbnis auf Hochtouren. Vor wenigen Tagen fand beispielsweise eine öffentliche Prozession durch London statt, bei der Prinz Harry Seite an Seite mit seinem Bruder William (40) und seinem Vater, König Charles III (73) lief. Doch nun wurde bekannt, dass Harry und Meghan nicht am großen Staatsdinner vor dem Begräbnis teilnehmen dürfen.

Wie der britische Palast verkündete, werden der neue König und seine Königsgemahlin Camilla (75) am Abend vor dem Staatsbegräbnis ein großes Abendessen mit allen wichtigen Royals im Buckingham-Palast abhalten. Da der 38-Jährige und seine Frau 2020 ihre königlichen Pflichten allerdings abgelegt haben, sollen sie keine Einladung erhalten haben. Laut einem Palastsprecher sollen bei dem Event auch nur "arbeitenden Royals" erwünscht sein. Somit wird wohl auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) nicht an dem Staatsdinner teilnehmen. Der Thronfolger William und Prinzessin Kate (40) stehen hingegen sehr wohl auf der Gästeliste.

Beim großen Staatsbegräbnis am kommenden Montag werden dann rund 2000 Trauergäste erwartet, darunter wichtige Leute aus aller Welt. So sollen beispielsweise der US-Präsident Joe Biden (79), der spanische König Felipe VI. (54) und seine Frau Königin Letizia (50) sowie Monacos Adlige Fürst Albert II. (64) und Fürstin Charlène (44) ihre Teilnahme bestätigt haben. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) soll nach London reisen.

Anzeige

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor dem Landsitz Sandringham House

Anzeige

Getty Images Frank-Walter Steinmeier und seine Frau mit der Queen und Prinz William, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de