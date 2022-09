Vor Hochzeits-Crash: Hat Britney Spears mit Jason geflirtet?

Hat Britney Spears (40) etwa Andeutungen gemacht? Im vergangenen Juni heiratete die Popikone ihren langjährigen Partner Sam Asghari (28). Doch während der Feier kam es zu einem nervenaufreibenden Vorfall: Jason Allen Alexander, der Ex der Sängerin, verschaffte sich ohne Erlaubnis Zugang zu der Hochzeit. Daraufhin wurde er wegen Stalkings, Hausfriedensbruch sowie Körperverletzung angeklagt und wanderte für 128 Tage ins Gefängnis. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß und erklärte seine Sicht der Dinge: Jason behauptete, dass ihm Britney kurz vor der Hochzeit schöne Augen gemacht haben soll.

In dem Podcast "One Degree of Scandalous" erzählte Jason jetzt seine Version des Vorfalls. Angeblich habe ihn die "Womanizer"-Interpretin wenige Tage vor der Hochzeit angerufen. "Wir haben wahrscheinlich 20 Minuten lang gesprochen. Eine Hochzeit wurde aber nicht erwähnt", berichtete der Party-Crasher. Das Telefonat soll ihm zufolge in eine flirty Richtung gegangen sein, weshalb er danach ein gutes Gefühl in Bezug auf seine Ex hatte. Der seinetwegen ausgelöste Polizeieinsatz während der Hochzeit verdeutlicht aber, dass er das Telefonat wohl falsch interpretiert haben muss.

Obwohl er angeblich nichts von der Hochzeit wusste, habe er die Sängerin dennoch an ihrem großen Tag aufgesucht. "Es war Britneys Hochzeitstag und sie ist in ihrem verdammten Schlafzimmer eingeschlossen gewesen", erklärte er. Das soll der Grund gewesen sein, warum er unbedingt in das Zimmer wollte, in dem sich die Braut aufgehalten hatte.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Getty Images Britney Spears, Februar 2017

Napa County Dept of Corrections / MEGA Jason Allen Alexander im August 2022

