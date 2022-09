Michèle de Roos supportet Niko Griesert trotz Trennung noch!

Haben Michèle de Roos und Niko Griesert (32) wirklich miteinander abgeschlossen? Die beiden Kuppelshow-Stars verliebten sich 2021 bei Der Bachelor ineinander – und wurden nach einigem Hin und Her ein Paar. Für viele Monate wirkten die beiden überglücklich und zogen sogar zusammen. Doch im vergangenen August sollte die rosa Blase schließlich platzen: Die Influencerin ist ausgezogen! Das Schlussmachen ist beiden offenbar schwergefallen. Doch ist Michèle und Nikos Trennung vielleicht gar keine dauerhafte? Seine Ex scheint im Leben des 31-Jährigen noch immer eine Rolle zu spielen...

Der Ex-Bachelor musste vor ein paar Tagen am rechten Fuß operiert werden, nachdem er sich mit einer Glasscherbe zwei Sehnen durchtrennt hatte. Dadurch ist der Beau aktuell nicht mobil und auf Hilfe angewiesen. Als seine Instagram-Follower Niko nun fragten, ob seine Ex ihn trotz ihrer Krise supportet, antwortete er überraschend: "Ja, sehr sogar! Tim Stammberger und auch Michèle helfen mir aktuell, alles zu organisieren – mich von A nach B zu bringen, Sachen zu tragen ecetera." Was das für ihren Beziehungsstatus bedeutet, ließ er aber offen.

Nach dieser Offenbarung dürfte jedoch klar sein: Niko ist Michèle nicht egal! Nach ihrer Trennung betonte sie auf Instagram: "Natürlich ist so eine Entscheidung nicht leicht. Jedoch ist es auch nichts, was man von heute auf morgen entscheiden kann und sollte." Glaubt ihr, ein Liebescomeback wäre möglich? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Wenzel, Georg / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

mbmediaworld / Marc Bremer Niko Griesert und Michèle de Roos

Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

