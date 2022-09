Sarah Ferguson unterstützt Ex Prinz Andrew beim Trauern

In dieser schweren Zeit hält die britische Königsfamilie zusammen! Am 8. September ist Queen Elizabeth II. (✝96) auf Balmoral Castle verstorben. Ihre Hinterbliebenen besuchen aktuell täglich Zeremonien anlässlich des Todes der Regentin – und drücken öffentlich ihre Trauer aus. So sah man die zerstrittenen Brüder Prinz William (40) und Prinz Harry (38) mal wieder Seite an Seite mit ihren Frauen Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41). Auch Sarah Ferguson (62) unterstützte ihren Ex-Mann Prinz Andrew (62) nun in seiner Trauer.

Am Freitag besuchte der zweitjüngste Sohn der Queen das Blumenmeer, das zu ihren Ehren vor Schloss Windsor abgelegt wurde. Begleitet wurde Andrew von seiner einstigen Ehefrau Sarah. Beide schauten sich andächtig die Karten und Gestecke für Elizabeth an. Es ist das erste Mal seit dem Tod der Queen, dass ihre einstige Schwiegertochter in der Öffentlichkeit gesichtet wurde. Selbst an der großen Trauerprozession mit ihrem Sarg durch London hatte Sarah nicht teilgenommen.

Doch auch nach der Scheidung von Andrew soll die Mutter von Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) immer ein gutes Verhältnis zu der Queen gehabt haben. Auf Twitter äußerte Sarah sich sehr emotional zu ihrem Tod: "Ich bin untröstlich über das Ableben Ihrer Majestät, der Königin. [...]. Sie hat ihr ganzes Leben selbstlos für die Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth eingesetzt. Für mich war sie die unglaublichste Schwiegermutter und Freundin."

Getty Images Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung im Jahr 2021

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

