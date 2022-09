Trotz Ehekrise: Tom Brady "will guter Mann und Vater sein"

Muss Tom Brady (45) eine seiner zwei großen Lieben aufgeben? Der Football-Star soll aktuell mitten in einer Ehekrise mit seiner Frau Gisele Bündchen (42) stecken, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Die Blondine soll sogar das gemeinsame Zuhause für eine Auszeit Richtung Costa Rica verlassen haben. Angeblich ist Toms Rückkehr in den Football Auslöser dafür gewesen. Dennoch: Die Familie ist für Tom sehr wichtig!

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber People. Obwohl er sich stark auf seine Sport-Karriere konzentriert, will Tom immer noch "ein guter Ehemann und Vater sein", erklärte die Quelle. "Football ist eine große Leidenschaft für ihn", so der Insider weiter. "Irgendetwas muss er dafür geben, und das war schon immer seine Familie. Sie müssen so geduldig für ihn sein."

Der Informant meint auch die Gründe für Giseles Ärger zu kennen: Sie habe "das Gefühl [...], dass Tom zu Hause sein muss", da ihre Kinder größer werden. "Vom Standpunkt der Familie aus gesehen, sind das kritische Jahre. Die Kinder werden älter, Ben ist jetzt 12", erklärte die Quelle weiter.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Getty Images Tom Brady, September 2022

