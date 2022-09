Kriselt es etwa bei Model Gisele Bündchen und Tom Brady?

Zwischen den beiden herrscht wohl dicke Luft! Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) gaben sich im Jahr 2009 das Jawort. Obwohl sie sich gemeinsam mit ihren zwei Kindern Vivian Lake (9) und Benjamin (12) stets glücklich zusammen zeigten, könnte das Familienglück vielleicht ins Wanken geraten: Zwischen Gisele und Tom soll es ziemlich gekracht haben, sodass das Model kurzerhand das gemeinsame Heim verließ!

Der Football-Spieler zog sich Anfang dieses Jahres aus der NFL zurück und ging in den Ruhestand. Doch kurze Zeit später kehrte der Sportler wieder zu den Bucaneers zurück. Das sei dem Model ein Dorn im Auge, wie ein Insider gegenüber Page Six ausplauderte: "Es gab Probleme in der Ehe wegen seiner Entscheidung, sich aus dem Ruhestand zurückzuziehen." Bisher sei das Model immer bei den Kindern zu Hause geblieben – nun hätte eigentlich der Sportler an der Reihe sein sollen. "Sie hatten sich darauf geeinigt, dass er sich zurückziehen würde, um sich auf die Familie zu konzentrieren", verriet die Quelle. Nach einer weiteren hitzigen Auseinandersetzung soll Gisele ihre Koffer gepackt und nach Costa Rica gereist sein.

Seitdem Tom wieder zur NFL zurückgekehrt ist, habe die Blondine auch wieder größere Jobs angenommen. So arbeitet sie gerade an einer Werbekampagne für das Modelabel Burberry. "Es ist fast so, als hätte Gisele gesagt: 'Nun, wenn du weiter spielst, werde ich es auch tun'", erklärte der Tippgeber und merkte an: "Sie ist verärgert, dass Tom immer noch der Fußball-Superstar ist."

MEGA / BRADY Tom Brady bei einem Fotoshooting

Getty Images Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2021

