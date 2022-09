Diese Sommerhaus-Paare müssen in die erste Exit-Challenge!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Am Sonntagabend flimmerte die vierte Folge von Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Bereits die vergangenen Episoden lieferten reichlich Unterhaltung: Allen voran Eric Sindermann (34) und seine Partnerin Katha Hambuechen fielen durch ihre ständigen Streitereien auf. Heute Abend war dann klar, dass die ersten Pärchen in die Exit-Challenge müssen — für welches Promi-Paar wird es jetzt eng?

In dem zweiten Spiel der Show liefert sich Eric ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Stephen Dürr (48) und kann die Runde am Ende für sich entscheiden. Durch seinen Sieg kann der Ex on the Beach-Teilnehmer sich und seine Freundin retten– allerdings müssen die beiden dafür einem anderen Paar den Schutz wegnehmen und entscheiden sich dabei für Ivonne und Sascha Mölders.

Am Ende stehen die Nominierungen an: Stephen und seine Frau Katharina bekommen gleich sechs Stimmen, Kader Loth (49) und Ismet Atli erhalten nur eine. Das bedeutet: Keiner muss das Haus verlassen, stattdessen müssen sich die beiden Paare in der nächsten Ausgabe in einer Exit-Callenge beweisen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor Party 2012

RTL Katha Hambuechen und Eric Sindermann nach dem Sieg

Privat Kader Loth und ihr Ehemann Ismet Atli

