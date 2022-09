Alles nur Show? Eric macht im Sommerhaus mit Katha Schluss!

Meint Eric Sindermann (34) das wirklich ernst? Bereits zu Beginn von Das Sommerhaus der Stars flogen zwischen dem Reality-TV-Boy und seiner damaligen Freundin Katharina Hambuechen ordentlich die Fetzen. Die Beauty warf dem Beau beispielsweise vor laufender Kamera vor, dass er sie total blamieren würde. Schon nach den ersten 24 Stunden zeigten sich ihre Mitstreiter und die Zuschauer total genervt von den beiden. Nun ging das Drama in eine neue Runde!

In der dritten Folge eskaliert die Lage zwischen Eric und Katha nach ihrer Challenge komplett – vor allem dem ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer reißt offenbar endgültig der Geduldsfaden: "Dann müssen wir eben getrennte Wege gehen." Laut ihm würde Katha ihn immer schlecht aussehen lassen. "Ich stehe immer wie der Böse da", erklärte Eric. Doch meint er das auch wirklich ernst? Die anderen Pärchen äußern nach dem ganzen Drama ihre Zweifel. "Das ist meines Erachtens alles verabredet", erklärte Stephen Dürr (48).

Eric und Katha sind mittlerweile kein Liebespaar mehr und tragen ihren Rosenkrieg bereits seit mehreren Wochen öffentlich aus. Dabei wollte der Modedesigner seiner Liebsten vor der Trennung offenbar noch die Frage aller Frage stellen, wie er vor einigen Tagen auf Instagram verriet: "Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll… Dieser Ring hier war für Katha. Ich wollte nach dem Hofbräuhaus um Kathas Hand anhalten."

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

RTL Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

