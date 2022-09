Trennung von Kate? Jakub ist total fertig mit den Nerven!

Ist bei Jakub Jarecki (27) und Kate Merlan (35) etwa alles aus und vorbei? Zuletzt stellten die beiden Realitystars bei Temptation Island V.I.P ihre Liebe unter Beweis – nach der Show wagten sie den Schritt vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Doch in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Zoff zwischen den Turteltauben! Jetzt meldete sich Jakub mit einem verdächtigen Statement!

"Es tut alles doppelt und dreifach weh, weil man sich mal so sehr geliebt hat", lauten die ehrlichen Worte in seiner Instagram-Story. Ob Jakub etwa auf ein Liebes-Aus der beiden anspielt? Schließlich betonte der Fußballer, dass er sich "in der letzten Zeit wie in einem emotionalen Gefängnis gefühlt" habe. Jakub schien nach den richtigen Worten zu ringen und kam zu dem Schluss: "Ich habe gemerkt, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben, die sich in vielen Teilen nicht überschneiden. Wenn jeder in seiner eigenen Welt lebt, dann reicht es am Ende des Tages nicht für eine glückliche Partnerschaft aus."

Ob die vielen Unterschiede der Grund für ihn waren, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen? "Es war ein absolut notwendiger Schritt – es haben sich viel zu viele Sachen angestaut. Es ging nicht mehr anders, es war unumgänglich", verkündete der 26-Jährige in seiner Instagram-Story. Jakub gab bereits zu dem Zeitpunkt seiner Community zu verstehen, dass die Zukunft des Ehepaares sehr ungewiss sei.

Anzeige

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de