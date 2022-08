Kate Merlan wütend: Jakub Jarecki feiert wild am Ballermann

Kate Merlan (35) hat die Nase gestrichen voll! Bei der Influencerin und ihrem Mann Jakub Jarecki (26) kommt immer wieder derselbe Streitpunkt auf: Der Fußballer feiert seiner Frau einfach zu ausgiebig. Das bemängelte die Beauty bereits während ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. Auch nach der Show ist der Profikicker weiterhin gerne ausgegangen, doch nun platzt seiner Liebsten erneut der Kragen: Jakub feiert gerade auf Mallorca eine Party nach der anderen, was Kates Fass zum Überlaufen brachte.

In seiner Instagram-Story sieht man den Sportler gemeinsam mit Martin Fuhsy am Feiern. Doch das sind nicht die einzigen Aufnahmen, die sich Kate ansehen durfte, denn ihr wurden noch weitere Bilder von ihrem Mann zugespielt. "Bekomme schon wieder Fotos geschickt, wie er als einziger wieder halb nackt da rumrennt!", schrieb die Influencerin empört und ließ weiter Dampf ab: "Ich habe es geahnt, ich habe versucht, ruhig zu bleiben, aber das geht zu weit." Diese Aufnahmen haben der 35-Jährigen offenbar den Rest gegeben.

Jakub nimmt das Ganze wohl nicht so ernst wie seine Frau. Während er auf einer Liege entspannt und die Sonne genießt, erklärte er mit heiserer Stimme seinen Fans: "Wir sind auf einer beruflichen Reise, ich hab echt ein bisschen was zu tun, aber der Spaß darf natürlich nicht fehlen. Was dann noch so passiert, das sehen wir dann später."

