Wieder versöhnt? Harry und Meghan trafen Prinz Williams Kids

Kommen sich Prinz Harry (38) und sein Bruder Prinz William (40) wieder ein wenig näher? Harrys Beziehung zu Herzogin Meghan (41) hatte das Verhältnis der beiden Royals ziemlich getrübt. Nach dem Tod ihrer verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth (✝96) zeigten sich die zwei bereits einige Male der Öffentlichkeit. Könnte es sein, das die Trauer um die Queen die Brüder nun wieder etwas näher zusammengebracht hat? Jetzt sollen Prinz Harry und Meghan nämlich sogar Williams Kinder wieder getroffen haben.

Wie Hello! berichtet, kam es an Harrys 38. Geburtstag zu einem zufälligen Aufeinandertreffen der Brüder. Nachdem William seine Kinder George (9), Louis (4) und Charlotte (7) am Donnerstag von der Schule abgeholt hatte, fuhr er zufällig an Harry und Meghan vorbei. Daraufhin hielten die zwei an, um ein wenig zu plaudern. Die Kinder der Sussexes, Archie (3) und Lilibet (1) sollen nicht dabei gewesen sein.

Vergangenen Samstag zeigten sich die Prinzen bereits als vereinte Front bei einem Auftritt, begleitet von ihren Frauen Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan. William soll seinen Bruder und dessen Frau im Vorfeld spontan gebeten haben, ihn und Kate zu begleiten. Es war das erste Mal seit dem Commonwealth Day im Jahr 2020, dass sich beide Paare Seite an Seite der Öffentlichkeit präsentierten.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Sophie Wessex, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

MEGA Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

