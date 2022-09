Zu Ehren der Queen: Charles will Balmoral zum Museum machen!

König Charles (73) wird seiner Mutter einen weiteren Tribut zollen. Queen Elizabeth II. (✝96) verstarb am 8. September – ihre letzte Ruhe fand die einstige Königin auf ihrem geliebten Schloss Balmoral. Das Anwesen befindet sich in Schottland und gilt als einer der Rückzugsorte des ehemaligen Staatsoberhauptes des Vereinigten Königreichs. Zu Ehren der Queen will Charles das Schloss in einen denkwürdigen Ort verwandeln.

Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail, dass das Anwesen "für die Öffentlichkeit geöffnet" werden soll. Es soll eine Ausstellung bekommen, welche die 75-jährige Herrschaft der ehemaligen Regentin würdigen soll. Zudem soll die Ausstellung einen Teil der königlichen Schmucksammlung und die Kleidung der Queen beinhalten, welches sie während ihres jahrzehntelangen Dienstes getragen hat. Zugleich wäre das Museum eine nette Geste gegenüber Schottland, indem das Gelände weitergenutzt wird und das Personal fortbestehen bleibt.

Bereits in Wales hinterließ Charles am Freitag einen bleibenden Eindruck: Gemeinsam mit seiner Königsgemahlin Camilla (75) besuchte er seinen Wohnsitz Cardiff Castle. Die Royals nahmen an dem Gedenkgottesdienst für die Königin in der Kathedrale von Llandaff teil – die zwei wurden von einer begeisterten Bevölkerung empfangen.

Getty Images Prinz Charles und Königin Elizabeth vor Schloss Balmoral, 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. in der St. Paul's Cathedral, 2012

Getty Images König Charles mit seiner Frau Camilla in Wales, September 2022

