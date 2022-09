Gehaltsranking: So viel verdienen "Game of Thrones"-Stars!

Wie wirkt sich der Hype um Game of Thrones auf die Geldbörse der Serien-Stars aus? Ganze acht Staffeln lang begeisterten die Schauspieler der Fantasyserie die Fans. Doch obwohl vor drei Jahren die international bekannte Serie endete, soll mit dem GoT-Universum noch lange nicht Schluss sein: Einige Spin-offs, Sequels und Co. sind bereits in Planung! Es wird deutlich, dass sich der internationale Erfolg auch auf die Schauspieler auswirkt – so können sich die Gagen der GoT-Stars auf jeden Fall sehen lassen!

Just Jared fasste die unterschiedlichen "Game of Thrones"-Gehälter zusammen: Maisie Williams (25), Isaac Hempstead-Wright (23) und Sophie Turner (26) bildeten mit fast 174.500 Euro 2019 das Schlusslicht des Gehaltsrankings. Mit einem großen Abstand zu ihren Co.-Stars verdienten Peter Dinklage (53), Nikolaj Coster-Waldau (52), Lena Headey (48), Emilia Clarke (35) sowie Kit Harington (35) 2017 so einiges mehr: Mit sage und schreibe rund 498.500 Euro pro Folge sind die GoT-Stars auf dem Siegertreppchen zu finden.

Aber auch nach "Game of Thrones" scheint es für einige der Schauspieler immer weiter bergauf zu gehen: So lernte Kit am GoT-Set seine heutige Ehefrau Rose Leslie (35) kennen. Aber nicht nur privat hat der 35-Jährige sein Glück gefunden! Nach der Erfolgsserie scheint schon die Nächste auf den Jon-Snow-Darsteller zu warten: Seine Schauspielkollegin Emilia bestätigte bereits vor wenigen Monaten, dass Kit die Hauptrolle in einem GoT-Spin-off übernehmen wird!

RTL II Maisie Williams, Isaac Hempstead-Wright und Sophie Turner in "Game of Thrones"

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harrington und Rose Leslie im September 2021

