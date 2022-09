Chihuahua entlaufen: Paris Hilton auf verzweifelter Suche!

Paris Hilton (41) ist in großer Sorge um ihren kleinen Liebling! Treue Fans des IT-Girls kennen ihre Markenzeichen: blonde Haare, die Farbe Rosa – und ihre Chihuahuas. Dass die Hotelerbin ein Faible für die mexikanische Hunderasse hat, ist kein Geheimnis. Im Laufe ihres Lebens hatte sie schon mehrere Mini-Fellnasen, die sie alle in ihr Herz geschlossen hat. Deshalb ist diese Erfahrung auch so schlimm für sie: Eines von Paris' Hündchen ist entlaufen und sie würde alles tun, um die Kleine wiederzubekommen!

Auf Instagram gab die DJane jetzt ganz verzweifelt bekannt: "Es fällt mir so unglaublich schwer, das zu posten, weil mir die Worte fehlen. Diamond Baby wird seit letztem Mittwoch vermisst. Ich war bei einem Fotoshooting und wir ziehen gerade um und einer der Umzugshelfer muss eine Tür offengelassen haben." Paris habe mithilfe ihrer Familie und Freunde bereits die gesamte Nachbarschaft durchkämmt – erfolglos. Deshalb greife sie jetzt zu drastischeren Schritten: "Wir haben einen Tierdetektiv, einen Hundeflüsterer und einen Tierpsychologen engagiert und suchen jetzt nach Drohnen, die Hunde finden. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen."

Paris nimmt die ganze Situation total mit: "Jeder, der schon einmal ein Haustier geliebt und verloren hat, wird den Schmerz verstehen, den ich empfinde – mein Herz ist gebrochen. Ich habe geweint, war so traurig und deprimiert", klagte die 41-Jährige. "Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir fehlt und nichts mehr so ist wie früher, wenn sie nicht da ist. Diamond Baby ist mein Ein und Alles, wirklich wie eine Tochter für mich. Wir waren unzertrennlich, sie war meine beste Freundin und immer an meiner Seite." Zum Schluss startete sie noch einen Aufruf mit der Bitte, ihr jeden Tipp zukommen zu lassen, der dabei helfen könnte, ihr Hündchen wiederzufinden.

