Nach seinem Ehe-Aus: Datet Thomas Helmer jetzt dieses Model?

Ist Thomas Helmer (57) etwa wieder in festen Händen? Im vergangenen August hatten der Ex-Fußballstar und seine Ehefrau Yasmina Filali ihr Ehe-Aus gekannt gegeben. 21 Jahre lang gingen die Eheleute gemeinsam durchs Leben. Zudem haben sie zwei Kinder zusammen, ihre Tochter Sam und ihren Sohn Sunny. Obwohl das Paar noch nicht offiziell geschieden ist, scheinen die beiden mittlerweile in neuen Beziehungen sein. Thomas soll nun das Model Kristin Zirnsak (35) daten.

Am vergangenen Samstag besuchten die Influencerin und der ehemalige Profisportler gemeinsam die Eröffnung des Wandsbeker Oktoberfests in Hamburg. Auf den Bildern der Veranstaltung wirken die beiden sehr innig und vertraut miteinander und ließen sich eng aneinander geschmust von den Fotografen ablichten. Berichten von Bild zufolge sollen die beiden Turteltauben das Event zudem gemeinsam verlassen haben und ihre Zuneigung füreinander auch bei anderen öffentlichen Auftritten nicht versteckt haben. Bei der potenziellen neuen Frau an der Seite des 57-Jährigen handelt es sich um die 21 Jahre jüngere Fernsehmoderatorin und Influencerin Kristin Zirnsak, die auf ihrem Instagram-Account rund 81.300 Abonnenten begeistert.

Auch Yasmina ist wohl mittlerweile wieder in festen Händen. Die 47-Jährige scheint mit dem TV-Moderator Holger Speckhahn (48) liiert zu sein, mit dem sie schon seit mehr als 20 Jahren befreundet ist. Der "Anatomie"-Darsteller soll sogar bei Thomas und Yasminas Hochzeit eingeladen gewesen sein. Holger ist ebenfalls noch verheiratet, doch auch seine Ehe sei wohl gescheitert.

Anzeige

Andre Lenthe Kristin Zirnsak und Thomas Helmer im September 2022

Anzeige

Andre Lenthe Kristin Zirnsak und Thomas Helmer bei der Eröffnung des Wandsbeker Oktoberfests, 2022

Anzeige

Getty Images Yasmina Filali und Thomas Helmer, November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de