Prinzessin Kates Diamant-Collier ist ein Erbstück der Queen

Ist das eine Hommage an Queen Elizabeth II. (✝96)? Die beliebte Königin trat nun ihre letzte Reise an: In einer großen Prozession wurde ihr Sarg durch London getragen. Dabei waren alle Augen auf die königliche Familie gerichtet. Alle Mitglieder der Royals trugen die Trauerfarbe Schwarz, aber bei Prinzessin Kate (40) fiel vor allem der imposante Schmuck um ihren Hals auf. Und dieses Schmuckstück ist ein ganz besonderes: Kate trug eine Kette aus dem Besitz der Queen selbst!

Kates Halskette soll ein persönliches Erbstück aus dem Privatbesitz der Queen sein, erklärte RTL News den deutschen Royal-Fans. Das wertvolle Collier bestehe aus vier Reihen Perlen, die in einem diamantenbesetzten Oval zusammenlaufen. Bei den Edelsteinen soll es sich um sogenannte Marquise-Diamanten handeln. Dazu passten auch Kates Ohrringe, die aus Diamanten im Baguette-Schliff und Perlen bestanden. Die Queen soll diese Schmuckstücke erstmals 2017 zu ihrem 70. Hochzeitstag an die neue Prinzessin von Wales verliehen haben. Demnach hat Kate diesen Schmuck wohl ganz bewusst und als Ehrerbietung ausgewählt.

Auch Kates Tochter Prinzessin Charlotte (7) hat sich ein besonderes Accessoire im Gedenken an ihre Uroma ausgewählt: Sie trug als Hommage eine ebenfalls mit Diamanten besetzte Hufeisenbrosche, denn die Queen war bekanntermaßen eine große Pferdefreundin. Und auch Herzogin Meghan (41) entschied sich für ein Paar dezente Perlenohrringe, die sie 2018 von der Königin geschenkt bekam.

Getty Images Prinzessin Kate und Königsgemahlin Camilla bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinzessin Charlotte nach der Beerdigung der Queen in London

Getty Images Herzogin Meghan bei der Beisetzung der Queen

