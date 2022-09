Knapper geht nicht: Laura Müller posiert megasexy im Bikini!

Laura Müller (22) lässt kaum Spielraum für Interpretationen! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Wendler (50) sorgt die Influencerin immer wieder für Schlagzeilen – sei es mit einigen fragwürdigen Aussagen des Musikers oder dem alljährlichen Luxus-Adventskalender der beiden. Nach einer kleinen Funkstille lieferte das Paar vor ein paar Tagen ein Knutsch-Pic und jetzt legte Laura alleine nach: Sie posierte in einem megaknappen Bikini für ihre Fans!

Auf ihrem Instagram-Profil sind die besagten Schnappschüsse zu sehen. In einem royalblauen Bikini, der quasi nur das Nötigste bedeckt, genießt Laura die Sonne auf einem Boot. Ihre schlanke Figur setzt sie dabei gekonnt in Szene. "Momentan trage ich öfter Bikinis als andere Klamotten", schrieb die 22-Jährige dazu. Was ihre Follower von den Bildern halten, kann man nur anhand der Likes erahnen – die Kommentarfunktion hat sie nämlich ausgestellt.

Über 28.000 Likes bekamen die sexy Fotos von Laura – und somit mehr als doppelt so viele wie eine ältere Bilderreihe zusammen mit dem Wendler. Die Turtel-Pics, die die beiden in New York zeigt, erhielten nur rund 13.000 Likes.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, September 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im September 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

