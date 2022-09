Neues Kapitel: Moderatorin Lola Weippert zieht nach New York

Lola Weippert (26) überrascht ihre Fans mit einer großen Veränderung! Viele Deutsche kennen die Moderatorin durch Formate wie Das Supertalent oder Temptation Island. In diesem Jahr stand die TV-Bekanntheit wieder besonders fleißig vor der Kamera. Doch die ganzen Jobs haben auch ihren Preis: Im August sprach die 26-Jährige offen darüber, wie ausgebrannt sie war – und dass sie an einer besseren Work-Life-Balance arbeiten will. Ob diese News wohl damit zusammenhängen? Lola zieht in die Vereinigten Staaten!

Mit dieser Nachricht überrumpelte die Beauty jetzt ihre Fans auf Instagram: "Ein neues Kapitel beginnt, ich ziehe vorerst nach New York! Erstmal einen Monat, um zu sehen, wie gut es mir tatsächlich gefällt und dann wird entschieden, wie es weitergeht." Aber wie kam sie darauf? Weiter erklärte Lola: "Ich liebe es, mich in Abenteuer zu stürzen, Dinge auszuprobieren, vor denen ich riesengroße Angst oder Respekt habe, denn ich will kein Leben in der Komfortzone leben. Ich möchte ausbrechen, über mich und meine Ängste hinauswachsen und das Beste aus meinem Leben herausholen." Dazu veröffentlichte sie einige ältere Aufnahmen, die sie beim Herumalbern in der Großstadt zeigen.

Tatsächlich geht es für Lola auch schon los! In ihrer Story war zu sehen, dass sie vor ein paar Stunden nach New York geflogen ist. "Freue mich so sehr auf dieses neue Abenteuer, das ich mir bis vor Kurzem niemals erträumt hätte", jubelte die Frohnatur. "Aber wie ich von meinem Freund Felix gelernt habe: Den Mutigen gehört die Welt!" Was ein dauerhafter Umzug für ihre Karriere in Deutschland bedeuten würde, ließ sie bisher offen.

Lola Weippert beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Lola Weippert, Moderatorin

Lola Weippert, TV-Star

