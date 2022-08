"Akku leer": Lola Weippert ist erschöpft von TV-Produktionen

Lola Weippert (26) meldet sich mit ehrlichen Zeilen bei ihrer Fangemeinde! Als Moderatorin von Das Supertalent oder Temptation Island kennt man die TV-Bekanntheit schlagfertig, witzig und immer gut gelaunt! Vor allem aktuell wird deshalb erneut so einiges von der hübschen Blondine abverlangt – denn seit Monaten steht die Entertainerin für kommende TV-Shows vor der Kamera. Dass ihr Job ihr manchmal über den Kopf wächst, teilte Lola nun auch mit einem ehrlichen Update im Netz!

Via Instagram gab Lola am Sonntag ein ehrliches Update zu ihrem aktuellen Gemütszustand und verriet, dass sie momentan eigentlich eine Pause von ihrem Job gebrauchen könne. "Am liebsten hätte ich noch viel länger mit allem pausiert, denn unterhalb der letzten Tage gab es lediglich 24 Stunden, in denen ich nicht von einem Kamerateam gefilmt wurde. Im Moment steht so viel an, dass es einfach keinen einzigen Off-Tag gibt", schilderte sie neben einigen Schnappschüssen, die die 26-Jährige bei ihrer kurzen Auszeit in der Natur zeigen. Doch auch wenn sie ihren Job als Moderatorin liebe und sehr zu schätzen wisse, wolle sie ihrer Community dennoch einen echten Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt geben.

"Der überdrehte, gut gelaunte Duracell-Hase hat einfach zu viel durchgepowert und die gefühlt endlose Batterie ist gerade etwas kaputt", verriet sie weiter und erklärte, dass sie sich deshalb momentan nach Zeit in der Natur und an der frischen Luft sehnen würde. "Noch zwei Wochen, dann ist der Marathon geschafft", gab sie jedoch Entwarnung. In Zukunft wolle sie vor allem daran arbeiten, eine Work-Life-Balance zu finden.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juli 2022

