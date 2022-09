So haben sich Julian Claßen und Tanja Makarić kennengelernt!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) plaudern Details über ihre Beziehung aus! Nachdem sich der YouTube-Star vor einigen Monaten von seiner langjährigen Partnerin Bibi Claßen (29) getrennt hatte, fand er sein neues Liebesglück in der Schwimmerin. Seitdem turteln sie, was das Zeug hält und weichen nicht mehr von der Seite des anderen. Promiflash hakte bei den Turteltauben mal nach: Wie haben sie sich eigentlich kennengelernt?

"Wir kennen uns jetzt seit vier Monaten. Wir haben uns über Instagram kennengelernt", verriet Tanja Promiflash am Rande vom kinderTag 2022 in Berlin. Dabei ist es auch ganz simpel zustande gekommen: Sie hat den Influencer einfach angeschrieben! Die gemeinsame Beziehung konnten sie dann auch nicht lange geheimhalten, da Julian immer wieder von seinen Fans in der Öffentlichkeit erkannt wurde. "Da konnte man gar nicht irgendwie normale Dates haben oder so", gab Tanja zu verstehen.

Das war schlussendlich auch der Grund dafür, dass sie ihre Liaison recht schnell offiziell machten: "Deshalb haben wir uns überlegt: Gut, wir verstehen uns gut, wir sind verliebt und dann machen wir das alles jetzt einfach öffentlich."

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Promiflash Julian Claßen und Tanja Makarić beim Kindertag in Berlin

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

