Trauer um Co-Star Willie: Kristin Davis bricht in Tränen aus

Kristin Davis (59), bekannt für ihre Rolle als Charlotte York in der Kultserie Sex and the City, brach beim Start ihres neuen Podcasts "Are You a Charlotte?" in Tränen aus, als sie ihren verstorbenen Co-Star Willie Garson (✝57) wieder auf dem Bildschirm sah. Während sie eine Szene aus der Pilotfolge der Serie anschaute, konnte sie ihre Emotionen nicht zurückhalten und musste die Aufnahme unterbrechen. Willie, der den charmanten Stanford Blatch spielte, war nicht nur ihr Kollege, sondern auch ein enger Freund. Der Schauspieler verstarb im September 2021 nach einem Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Er war so jung und wunderschön", schluchzte Kristin, als sie seine erste Szene mit Sarah Jessica Parker (59) beschrieb.

In ihrem Podcast erinnerte sich Kristin auch an das erste Casting für die Serie, bei dem Willie ihr zur Seite stand. Sie kannten sich bereits und warteten gemeinsam stundenlang darauf, aufgerufen zu werden. Kristin erzählte, wie Willie ihre Nervosität mit seinen Anekdoten linderte und sie immer wieder zum Lachen brachte. "Gott sei Dank war er da", sagte sie. Er ermutigte sie während des herausfordernden Auswahlprozesses, der damals in Los Angeles stattfand. Diese Erinnerungen an ihre frühe Freundschaft und die Chemie im Cast zeigen, wie wichtig Willie nicht nur für die Serie, sondern auch für das persönliche Wohlbefinden seiner Kollegen war.

Kristin beschrieb auch die enge Bindung zwischen Willie und Sarah Jessica Parker, die sich seit mehr als 30 Jahren kannten und deren Freundschaft auch in ihren gemeinsamen Szenen spürbar war. Willies Tod hinterließ bei der gesamten "Sex and the City"-Familie eine tiefe Lücke. Für Fans und Weggefährten bleibt er unvergessen – nicht zuletzt, weil er die Rolle des Stanford so humorvoll und charmant verkörperte. Auch Kristin setzt es bis heute schwer zu, sich an die Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen Momente zu erinnern – Momente, die den besonderen Geist der Serie für immer prägen.

Anzeige Anzeige

Gabriel Olsen / Getty Images Willie Garson, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon