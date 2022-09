Hat Prinz Harry durch die Medien vom Tod der Queen erfahren?

Hat ihm keiner Bescheid gegeben? Vor wenigen Wochen verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) – sie ist friedlich auf Schloss Balmoral in Schottland eingeschlafen. Schon kurz vorher ging es ihr allerdings nicht gut und sämtliche Familienmitglieder machten sich auf den Weg zu ihr, um ihr beizustehen. Darunter auch Prinz Harry (38) – doch er schaffte es nicht rechtzeitig und sie verstarb, als er noch auf dem Weg zu ihr gewesen ist. Aber wie hat der Enkel der Queen dann von dem Tod seiner Oma erfahren?

Wie mehrere Quellen aus dem Buckingham-Palast jetzt Page Six berichteten, soll ihm niemand aus der Familie Bescheid gegeben haben. Prinz Harry hat offenbar aus den Medienberichten vom Tod der Queen erfahren! Obwohl er vorher noch persönlich von seinem Vater König Charles III. (73) angerufen wurde, als er sich auf dem Weg machen sollte, hat ihn wohl keiner nach dem Tod kontaktiert. Erst als er in Schottland gelandet ist, hat er es den Insidern nach in den News gelesen.

Wie sehr der Tod Harry jedoch mitgenommen hat, war in den Tagen darauf zu bemerken. So teilte er auf seiner Website Archewell: "Oma, während dieser endgültige Abschied uns mit großer Traurigkeit erfüllt, bin ich für immer dankbar für all unsere ersten Begegnungen – von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit dir [...] bis hin zu dem ersten Moment, in dem du meine geliebte Frau kennengelernt und deine geliebten Urenkel umarmt hast." Auch bei den Trauerveranstaltungen konnte der Royal seine Emotionen kaum zurückhalten.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während Queen Elizabeths Prozession

