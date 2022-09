Nach Tod der Queen: Dann reisen William und Kate in die USA!

Im Winter geht es für Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) in die Vereinigten Staaten! Vor zwei Wochen verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem schottischen Sitz Balmoral. Während einer elftägigen Trauerzeit nahmen die britische Königsfamilie, aber auch Fans aus aller Welt Abschied von der beliebten Königin. Beim großen Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey erwiesen ihr auch William, Kate sowie ihren beiden Kinder George (9) und Charlotte (7) die letzte Ehre. Vor dem Tod der Queen war es geplant, dass die Eheleute in die USA reisen – der Trip findet nun im Dezember statt!

Wie Hello! berichtete, wendete sich William jetzt in einem Video an die Mitwirkenden des Earthshots Prizes – die Verleihung hatte der Royal 2020 gegründet. "Obwohl es die traurigsten Umstände sind, die mich dazu zwingen, heute nicht persönlich bei Ihnen zu sein, freue ich mich, dass ich Sie per Video begleiten kann", erklärte der 40-Jährige. Am 2. Dezember würden er und seine Gattin aber nach Boston reisen, um die Wohltätigkeitsorganisation zu besuchen. Die beiden seien deshalb schon sehr "aufgeregt".

Ob die beiden dann auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) einen Besuch abstatten werden, verriet er jedoch nicht. Allerdings würde es laut einem Insider ohnehin höchst unwahrscheinlich sein, dass William und Kate die Sussexes auf einen Plausch treffen würden. "Sie planen mit einem vollen Terminkalender und haben keine Zeit für private Besuche", hatte die Quelle dazu im Juli gegenüber Express erklärt.

Getty Images Prinz William beim Lighting Of The Principal Beacon im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

