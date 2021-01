Mit Fate: The Winx Saga präsentierte Netflix am 22. Januar das langersehnte Live-Action-Reboot der Animationsserie "Winx Club", das auch gleich viele Zuschauer gewinnen konnte. Die neue Alfea-WG besteht aus Lichtfee Stella, Erdfee Terra, Mentalfee Musa, Wasserfee Aisha und Feuerfee Bloom, um die sich die Haupt-Story dreht. Doch wer ist die coolste Fee in dieser magischen Alfea-Wohngemeinschaft? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und das ist das Ergebnis.

Die Siegerin ist Hauptdarstellerin Abigail Cowen, das Wechselbalg und die Herrscherin des Feuers. Sie konnte 39,4 Prozent der Stimmen einheimsen. Scheint, als hätte ihre Art die Zuschauer am meisten begeistert. Auf dem Silber-Treppchen wurde Musa (Elisha Applebaum) gewählt, die tatsächlich einen sehr coolen Style hat und eher der ruhige, nachdenkliche Typ ist. Sie trägt immer lässige Street-Outfits und versucht mit ihrer Mentalkraft den Menschen zu helfen, sich aber nicht zu sehr einzumischen. Dafür gab es von den Stimmgebern 34,4 Prozent. Auf der goldenen Umfrage-Mitte befindet sich Terra (Eliot Salt) mit zehn Prozent. Der erste Eindruck lässt vermuten, dass sie schüchtern und zurückhaltend ist, doch tatsächlich ist sie eine starke und unabhängige Frau, die den bösen wie vorlauten Jungs mit ihren Fähigkeiten ordentlich Feuer unterm Hintern macht.

Auf Platz vier landete Stella (Hannah van der Westhuysen), die Thronerbin von Solaria und damit die Tochter von Königin Luna. Sie ist in den ersten Folgen sehr intrigant und hochnäsig, was sich erst in der Final-Folge der ersten Staffel ändert, wo sie zu den anderen steht und ihnen hilft. Das Schlusslicht bildet Wasserfee Aisha (Precious Mustapha), die in Sachen Coolness-Faktor die Leser nicht ganz überzeugen konnte. Dafür ist sie sehr ehrgeizig und hilfsbereit – die Schwimmerin ist immer zur Stelle, wenn eine ihrer Freundinnen in Nöten ist.

Jonathan Hession/NETFLIX Abigail Cowan als Bloom in "Fate: The Winx Saga"

Jonathan Hession/NETFLIX Elisha Applebaum als Musa in "Fate: The Winx Saga"

Jonathan Hession/NETFLIX Eliot Salt als Terra in "Fate: The Winx Saga"

