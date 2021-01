Welche Fee ist das coolste Mitglied des neuen Winx-Clubs? Netflix präsentierte am 22. Januar das Live-Action-Reboot Fate: The Winx Saga! Die Serie mauserte sich schnell zum Spitzenstürmer der Netflix-Charts. Hauptdarstellerin ist Abigail Cowen (bekannt aus Chilling Adventures of Sabrina), die die Feuerfee Bloom spielt. Doch welche Fee ist eigentlich die coolste des neuen Winx-Clubs? Am Ende des Artikels könnt ihr für eure Favoritin abstimmen!

Da wäre zum einen Terra (Eliot Salt), die Pflanzen- und Erdfee. Die Umwelt-Liebhaberin ist als einzige der Mädels auf den Ländereien von Alfea aufgewachsen – sie ist die Tochter des magischen Botanik-Lehrers Ben Harvey. Sie hat eine Cousine namens Terra: So hieß die Pflanzenfee, die ein Winx-Club-Mitglied in der Animationsserie war. Ihre Zimmermitbewohnerin Musa (Elisha Applebaum) ist eine Mentalfee, die die Gefühle und Emotionen anderer wahrnehmen und lesen kann. Sie basiert auf der gleichnamigen Musikfee und wird deswegen oft mit Kopfhörern dargestellt.

Blooms Zimmergenossin ist die Wasserfee Aisha (Precious Mustapha), die auch im übertragenen Sinn immer zur Stelle ist, um Blooms Brände zu löschen. Als die Feuerfee die Kontrolle über ihre Kräfte verliert, ist Aisha ebenfalls zur Stelle und rettet sie mit einer nassen Ladung. Die Letzte im Bunde ist Stella (Hannah van der Westhuysen) – Tochter von Königin Luna und damit die Thronfolgerin von Solaris. Die Lichtfee wirkt am Anfang sehr arrogant und ablehnend gegenüber ihrer Suite-Mitbewohnerinnen, findet zum Schluss aber doch noch Anschluss und integriert sich. Welche der fünf Ladys ist die coolste? Gebt jetzt eure Stimme in der nachfolgenden Umfrage ab.

Anzeige

Netflix Abigail Cowen als Bloom in "Fate: The Winx Club Saga"

Anzeige

Jonathan Hession/NETFLIX Eliot Salt als Terra in "Fate: The Winx Saga"

Anzeige

Jonathan Hession/NETFLIX Elisha Applebaum als Musa in "Fate: The Winx Saga"

Jonathan Hession/NETFLIX Precious Mustapha als Aisha in "Fate: The Winx Saga"

Jonathan Hession/NETFLIX Hannah van der Westhuysen als Stella in "Fate: The Winx Saga"

Anzeige

Welche ist die coolste Fee bei "Fate: The Winx Saga"? Terra Bloom Aisha Musa Stella Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de