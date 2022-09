Falten vor dem 50.? Gwyneth Paltrow sieht es ganz entspannt

Gwyneth Paltrow (49) scheint sich gar keinen Stress zu machen! Die Schauspielerin steuert mit großen Schritten auf einen runden Geburtstag zu: Am 27. September wird die Blondine nämlich 50 Jahre alt. Auch wenn der nahende Tag sie ein wenig nachdenklich stimmt, scheint die "Shakespeare In Love"-Darstellerin einen entspannten Umgang damit gefunden zu haben. Denn statt auf Perfektion zu pochen, akzeptiert Gwyneth lieber die Veränderungen ihres Körpers.

Auf Instagram teilte die Oscar-Preisträgerin nun nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie in einem knappen Bikini fröhlich über eine Wiese hüpft. Zu dem Foto verlinkte sie einen ausführlichen Blog-Eintrag, in dem sie auf ihren nahenden Geburtstag eingeht: "Mein Körper ist wie eine Landkarte, die belegt, was ich erlebt habe: Ich habe mich am Ofen verbrannt, mir den Finger im Fenster eingeklemmt und ein Kind zur Welt gebracht."

Doch statt mit diesen Zeichen zu hadern, weiß sie mit ihnen umzugehen, betont Gwyneth: "Ich akzeptiere diese Stellen und Falten, die Haut, die langsam an Spannung verliert. Ich akzeptiere meinen Körper und lasse das Bedürfnis, perfekt zu sein, einfach los." Es sei für sie ein Schritt, ihre Menschlichkeit anzunehmen, schlussfolgert sie.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow im Februar 2020

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Emmy Awards 2011

