Nach TV-Date-Pleiten: Lernt Michi Bauer eine Frau kennen?

Wie steht es um Michi Bauers (31) Liebesleben? Der Reality-TV-Kandidat suchte schon in so einigen Shows nach seiner Traumfrau. Bei Die Bachelorette war er erfolglos, bei Bachelor in Paradise fand er zwar Gefallen an Natalie Stommel (33), servierte sie nach der Sendung jedoch wieder ab. Bei Mein Date, mein bester Freund & ich bandelte der Influencer mit Kandidatin Joanna an – doch auch daraus wurde nichts. Promiflash hakte jetzt bei Michi nach, wie es in Sachen Liebe bei ihm aussieht.

Promiflash traf Michi auf dem zweijährigen Geburtstag von Nele Wüstenbergs (29) Marke nelipies the brand. Dort plauderte der TV-Casanova aus dem Nähkästchen. "Daten tue gerade niemanden. Es wäre schön, wenn jemand da wäre, aber es ist alles sehr entspannt gerade", erzählte der 31-Jährige. Michi ist jedoch gar nicht mal so abgeneigt davon, sein Liebesglück noch mal im TV zu versuchen: "Genug habe ich nicht, man hat ja gesehen, es kann sich immer was ergeben, man kann überall jemanden kennenlernen. Deswegen: Abgeneigt bin ich nicht, nein."

An zu wenig Zuspruch von der Damenwelt dürfte es nicht liegen, dass Michi noch nicht in festen Händen ist. Immerhin kommentieren immer wieder zahlreiche Frauen seine Fotos auf Instagram. Dennoch ist der Reality-Hottie vorsichtig, was das Thema Dating angeht. "Ich glaube, das haben wir alle im Kopf, die im Fernsehen sind, dass manche Frauen eine andere Intention dahinter haben und vielleicht ein bisschen davon profitieren wollen", meinte der Instagrammer. Dennoch vertraue er da ganz auf sich selbst und habe dahingehend bisher noch kein schlechtes Händchen bewiesen.

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Juni 2022

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer in Frankfurt

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat von 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de