Warum ist aus Michi Bauer (30) und Joanna kein Paar geworden? Der Ex-Bachelorette-Boy und die Beauty haben sich bei Mein Date, mein bester Freund & ich kennengelernt – wo es auch ordentlich zwischen ihnen gefunkt hatte! Doch nach der Sendung sollte sich ihre Anziehung ziemlich schnell in Luft auflösen. Im Promiflash-Interview verrät Joanna jetzt, warum die Geschichte zwischen ihr und Michi gescheitert ist...

"Nach der Show haben Michi und ich uns zeitnah getroffen. [...] Allerdings war für mich schnell klar, dass ich mit Michi keine gemeinsame Zukunft haben werde", schildert Joanna. Dann redet sie schließlich Tacheles: "Am Ende lag es daran, dass ich tatsächlich für mich erkannt habe, dass Michi und ich im richtigen Leben doch andere Ansichten vom Leben haben und sich das nicht mit meiner Ansicht des Lebens deckelt." Weiter erklärt die Brünette: "Da von seiner Seite auch nicht mehr viel kam, hat es sich für mich bestätigt und wir haben es unkompliziert geklärt."

Nachdem aus ihrem Flirt mit Michi nichts geworden ist: Wie denkt Joanna heute über ihre Teilnahme an dem Kuppelformat? "Jede Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, lohnt sich und ich bereue nichts davon. Dazu gehört auch, bei diesem Format mitgemacht zu haben", stellt die Schönheit klar. "Am Ende ist man zwar immer schlauer, aber ich glaube daran: Mein Traummann kommt unverhofft eines Tages am Strand vorbei gelaufen."

Instagram / joannaquarius Joanna von "Mein Date, mein bester Freund & ich"

Instagram / magic90mike Michi Bauer, bekannt aus "Die Bachelorette"

SAT.1/Richard Hübner Joanna, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmerin

