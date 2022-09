So stark beeinflusst Bachelor-Vivians Sohn ihr Liebesleben!

Ist Dating als Mama eigentlich schwer? Vivian Boesveld stach in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor unter den Mädels heraus: Die 28-Jährige ist nämlich Mama. Schon zu diesem Zeitpunkt erklärte sie, dass es für eine Mutter eine Herausforderung sein kann, einen neuen Partner kennenzulernen. Zwischen ihr und Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) funkte es nicht – zukünftig will sie sich aber verlieben. Gegenüber Promiflash hat Vivian jetzt verraten, dass ihr Kleiner ihr Datingleben durchaus beeinflusst!

Auf der Geburtstagsfeier von Nele Wüstenbergs (29) Marke nelipies the brand hakte Promilflash mal bei Vivian nach, ob ihr Spross Einfluss auf ihr Liebesleben habe: "Ja, auf jeden Fall! Weil viele Männer das als kompliziert sehen und denken: 'Die ist Mama, die ist nicht spontan, ich kann mit ihr nicht viel erleben'. Aber das sehe ich nicht so", meinte sie. Spontanität und auch Abenteuer seien bei ihr durchaus möglich, weshalb sie die Ansicht der Männer nicht wirklich nachvollziehen könne. Enttäuscht sei sie aber nicht. "Es ist aber auch okay, der Richtige wird das nämlich akzeptieren und hat damit auch kein Problem!"

Bachelor Dominik habe Vivian während der Sendung deutlich gemacht, dass er sich nicht vorstellen könne, mit einer Frau zusammen zu sein, die bereits Mama ist. Deswegen verließ sie die Show. Doch obwohl sie dadurch nun mehr in der Öffentlichkeit steht, checke sie Männer trotzdem noch gründlich aus: "Ich passe allgemein auf. Ich gucke mir die Männer immer an."

Anzeige

RTL Vivian Boesveld, Model

Anzeige

Instagram / vivian_bosveld Vivian Boesveld mit ihrem Kind, April 2022

Anzeige

Der Bachelor, RTL Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de