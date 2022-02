Wie denkt Vivian Boesveld über Andrej Mangold (35)? Die 28-Jährige hatte das Kennenlernen mit dem diesjährigen Bachelor Dominik Stuckmann (30) überraschend beendet, weil ihr kleiner Sohn plötzlich krank wurde. Das fand der TV-Junggeselle ziemlich schade – sein Vorgänger dürfte das ähnlich sehen: Für Andrej, der 2019 in dem Format nach seiner Mrs. Right suchte, war sie die absolute Favoritin. Doch was hält Vivian überhaupt von ihm?

Im Interview mit Promiflash erklärte das Model: "Ich bin sehr dankbar über das positive Feedback. Andrej Mangold war vom Typ her aus den vorherigen Bachelor-Staffeln mein Favorit." Könnte aus den beiden also was werden? Vivian ist zumindest nach wie vor Single. Sie betonte aber: "Es hat sich in der kurzen Zeit erstaunlicher Weise viel getan, was die Männerwelt betrifft."

Andrej kam zuletzt gar nicht mehr aus dem Schwärmen von der Nordrhein-Westfälin heraus. "Sie wirkte sehr klar im Kopf, sie weiß was sie will und sie weiß, wo sie im Leben steht – das ist jemand, der sehr herausgestochen ist", erklärte der 35-Jährige gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Bachelor-Teilnehmerin Vivian Boesveld

Anzeige

ActionPress Ex-Bachelor Andrej Mangold im August 2021

Anzeige

Der Bachelor, RTL Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de