Was haben sie dazu gesagt? Die neue Staffel von Der Bachelor steht in den Startlöchern. Dominik Stuckmann (30) darf als Rosenverteiler nach der großen Liebe im TV suchen. Insgesamt 22 Frauen wird er kennenlernen und im besten Fall die Richtige für sich finden. Es ist ein außergewöhnliches Liebesabenteuer, welche nicht nur die Fans, sondern auch die Familien der Teilnehmerinnen miterleben können. Was sagen sie eigentlich zu dem Fernsehauftritt der Ladys?

Gegenüber Promiflash verrieten Nele Wüstenberg (28), Vivian Boesveld und Christina Aurora, was ihre Liebsten zu der Teilnahme sagen. "Meine Familie und Freunde stehen immer hinter mir. Außerdem kann man mir schwer etwas ausreden, wenn ich es mir einmal in den Kopf gesetzt habe", verriet Vivian. Auch Neles Familie und Freunde würden sie bei allem unterstützen. Dabei durften die Beautys kaum jemandem von ihrem Vorhaben erzählen.

"Meine Mutter und meine beste Freundin wussten Bescheid", erklärte Vivian. Christina erzählte es ebenfalls nur zwei Personen und das auch nur aus einem bestimmten Grund: "Ich habe nur meine Mutter und meinen besten Freund eingeweiht, da sich jemand um meine Wohnung und meine Pflanzen kümmern muss. Sie sind total begeistert davon und brennen darauf, mich auf RTL zu sehen", betonte die Fotografin im Gespräch mit Promiflash.

