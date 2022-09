Nach Kritik an Bachelor Dominik: Vivian bekommt Gegenwind!

Dominik Stuckmanns (30) Fans wollten wohl nicht hören, was Vivian Boesveld zu sagen hatte! Im Promiflash-Interview hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin vergangene Woche enthüllt, dass der einstige Rosenkavalier sie eigentlich absägen wollte, weil sie schon ein Kind hat – kurz zuvor hatte sie das Format aber ohnehin freiwillig verlassen. Diese Geschichte hat Dominiks Fans offenbar nicht geschmeckt: Zahlreiche Social-Media-User sind wegen der Story auf Vivian losgegangen!

Nach einer mehrtägigen Pause meldete die Mutter eines Sohnes sich jetzt auf Instagram zurück und erklärte: Ihr Account sei vorübergehend gesperrt worden. Der Grund? "Ich wurde von mehreren Hunderten gemeldet", schilderte Vivian. Dahinter steckten wohl Dominiks Fans: "Ich war richtig schockiert, dass eine Community versucht hat, mich mundtot zu machen und mir den Mund zu stopfen, damit ich bloß nichts mehr sagen kann..." Weiter ärgerte sich die Influencerin: "Es ist so traurig, dass ich als Mama etwas nicht aussprechen darf, obwohl es der Realität entspricht."

Leider sei das sogenannte "Mom-Shaming" für Vivian nichts Ungewöhnliches. Trotzdem will sie sich den Hate nicht gefallen lassen. Abschließend machte sie noch eine Ansage: "Wie sagt man so schön? Entschuldigt mal, wir haben das Jahr 2022! Was ich gesagt habe, ist Fakt. Ich stehe jetzt wieder hier... Und hier kriegt mich auch keiner mehr weg."

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

