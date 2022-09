Bald soweit: Jenny Frankhauer gibt ein Schwangerschaftsfazit

Für Jenny (30) könnte es jeden Moment soweit sein! Im April verkündigte die Dschungelcamp-Gewinnerin ihre erste Schwangerschaft. Wie sehr sich die Beauty und ihr Partner Steffen König auf ihren gemeinsamen Nachwuchs freuen, teilt das Paar seither immer wieder total stolz im Netz. Inzwischen ist die werdende Mama in der 39. Schwangerschaftswoche angekommen. Kurz bevor ihr Sohnemann endlich da ist, wandte sich Jenny nun mit einem abschließenden Schwangerschaftsfazit an ihre Fans!

"Das letzte Mal Wochenwechsel", erklärte Jenny ihren Fans am Samstag total sentimental in ihrer Instagram-Story und blickte dabei rührselig auf die vergangenen Monate ihrer Schwangerschaft zurück. "Ich habe bis jetzt insgesamt 24 Kilo zugenommen, was denke ich ok ist. Wobei ich sagen muss, dass ich aussehe, als hätte ich so um die 30 Kilo zugenommen", scherzte die Influencerin und verdeutlichte ganz klar, wie bereit sie ist, ihren Kleinen bald endlich in den Armen zu halten.

Wenn der Damian – so soll der Kleine heißen – endlich auf der Welt ist, freut sich Jenny vor allem auf eine Sache besonders doll: Endlich wieder normale Kleidung tragen! "Ich kann nichts mehr anziehen. Ich kann keine anderen Schuhe mehr anziehen außer Hausschuhe und Flip Flops", plauderte sie aus. Lange kann es also nicht mehr dauern!

Instagram / _steffenkoenig_ Jenny Frankhauser und Steffen König, Januar 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im September 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

