Jennifer Lopez gibt Müttern Ratschläge über Kindererziehung

Sie lebt das nicht immer so einfache Leben einer Patchwork-Mama. Jennifer Lopez (53) hat in ihre Ehe mit Ben Affleck (50) die Zwillinge Maximilian (14) und Emme (14) mitgebracht, er seine drei Kinder Violet (16), Seraphina (13) und Samuel (10). Alle fünf befinden sich derzeit im pubertären Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Jetzt gibt die 53-Jährige Einblicke in ihre Kindererziehung und berät andere Mütter, wie diese optimal gelingen kann.

J.Lo trat jetzt bei der Veranstaltung Raising Latina Voices von Grameen America auf. In ihrer Rede teilte die "Jenny From The Block"-Interpretin mit ihrem Publikum einen Ratschlag zum Thema Erziehung: "Der beste Rat, den ich meinen Kindern geben kann, lautet: 'Ihr könnt sein, wer immer ihr glaubt, dass ihr sein könnt'", erzählte die US-Sängerin. Das, was sie den Kindern rät, legt Jennifer auch ihren Eltern ans Herz. Demnach sollten auch diese an sich glauben, von anderen lernen und daraus dann neue Ideen für ihre eigene Erziehung gewinnen.

Vor allem aber spricht Jennifer auch ihr junges Publikum an. Das solle ruhig auch mal ab und zu auf die Erwachsenen hören. Denn diese seien nicht immer ganz so ahnungslos, wie manche 14-Jährige es vielleicht glauben, scherzte die Schauspielerin.

MEGA / KCS Presse Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz und Ben Affleck mit seiner Tochter Seraphina

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

Getty Images Jennifer Lopez bei den MTV Movie Awards

