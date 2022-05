Ob Red Carpet, Liveshow oder auch mal einfach privat – Jennifer Lopez (52) ist immer ein ziemlicher Hingucker! Die "Jenny From The Block" - Interpretin wird von diversen Magazinen und auf ihrem Instagram-Profil von ihren Fans stets für ihre coolen und originellen Outfit-Ideen gefeiert. Dass ihr aber auch lässige Looks stehen, beweist sie ebenfalls immer wieder: Jetzt wurde J.Lo gemeinsam mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz (14) in einem coolen Sommer-Look fotografiert!

Jennifer Lopez wurde am Muttertag gemeinsam mit ihrer Tochter Emme in Malibu gesichtet. Das Mutter-Tochter-Duo war diesmal ziemlich lässig unterwegs. Die hübsche Latina und ihre 14-jährige Tochter wirkten ziemlich fröhlich und ausgelassen. Was auffällig ist, ist, dass die beiden den Muttertag offenbar zu zweit ohne Emmes Zwillingsbruder Maximilian David Muñiz (14) verbrachten. Bei Familie Lopez scheint der Muttertag wohl ein Girls Day zu sein!

Auf Instagram postete die Schauspielerin zum Muttertag kein Foto von ihren Kindern, sondern ein Video, das sie und Ben Affleck (49) zeigt. Es zeigt sie im Jahr 2003 bei einem Basketballspiel. In dem Clip gratulieren sie ihren Mamas zum Muttertag.

Anzeige

ActionPress Jennifer Lopez in Malibu

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

Anzeige

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de