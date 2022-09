Helene Fischer träumt von einer eigenen Show in Las Vegas!

Helene Fischer (38) hat große Träume! Die Schlagersängerin ist wieder zurück auf den Bühnen, nachdem sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter geworden ist. Im August trat sie vor rund 130.000 Zuschauern in München auf, was das größte Konzert war, das sie je gespielt hat. Auch wenn es so scheint, als ob die Beauty schon alles erreicht hat, schlummern noch immer ganz große Träume in ihr: Helene will eines Tages eine eigene Show in Las Vegas haben!

Dem Schlagerstar steht im nächsten Jahr eine große Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz bevor. Doch die frischgebackene Mama will über die europäischen Grenzen hinaus, wie sie gegenüber Bild ausplauderte: "Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert." Ob die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin das eines Tages verwirklichen kann, ist allerdings ungewiss. "Es ist ein wunderschöner Traum, aber nichts, was ich in naher Zukunft verfolgen möchte. Vielleicht sollte es auch einfach nur ein Traum bleiben", merkte sie an.

Die 38-Jährige feierte erst im vergangenen Juli ihr großes TV-Comeback. Bei "Das große Schlager-Comeback 2022" legte sie eine gute Show hin, die die Fans zum Beben brachte. "Und wie wir getanzt haben! Das hat so gutgetan, für euch auf der Bühne zu stehen! Danke für diesen Glücksrausch am Wochenende", meldete sich Helene danach auf Instagram zu Wort.

Getty Images Helene Fischer im August 2022 in München

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München im August 2022

Getty Images Sängerin Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der große RTL Jahresrückblick"

