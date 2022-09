Mit Anna unterwegs: Wird Bachelor Dominik angebaggert?

Mit Flirten kennen die beiden sich wohl aus! Anna Rossow (34) hat in der letzten Staffel von Der Bachelor das Herz des Rosenkavaliers Dominik Stuckmann (30) erobert. Das ist jetzt bereits über ein halbes Jahr her und die beiden sind noch immer glücklich zusammen. Für ihren Liebsten ist die Hamburgerin sogar nach Frankfurt gezogen. Gegenüber Promiflash gab Anna jetzt preis, ob Dominik in ihrer Anwesenheit angebaggert wird!

Promiflash traf Anna auf dem zweijährigen Geburtstags-Event von Nele Wüstenbergs (29) Label Nelipies The Brand. Die 34-Jährige verriet, dass sich das Baggern an ihrem Dominik in Grenzen halten würde: "Bei ihm alleine ist das Anbaggern schlimmer. Wenn ich aber dabei bin, ist so eine gewisse Hemmschwelle bei den meisten Mädels da." Als sie mit Dominik vor Kurzem auf dem Oktoberfest war, habe sie aber auch gemerkt, dass manche Frauen diese "Hemmschwelle" überschreiten würden. Das passiere, wenn es zu viele Frauen auf einem Haufen seien. Ein wirklich schlechtes Erlebnis sei Anna aber nicht im Kopf geblieben.

Auch in den sozialen Medien würden Verehrer immer mal wieder versuchen, die beiden anzubaggern. Das seien aber Ausnahmen: "Die meisten haben es, glaube ich, verstanden, wir teilen das ja auch nach außen, wie glücklich wir sind", fügte Anna hinzu. Die beiden würden sich vor allem auf sich selbst konzentrieren, deswegen spielten diese Flirtversuche keine Rolle.

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

RTL, RTL Collage: Jana-Maria Herz, Dominik Stuckmann und Anna Rossow

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Reality-TV-Star

