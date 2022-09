Pietro Lombardi äußert sich zu Haar-Drama mit Sarah Engels

Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels' (29) Streit geht in eine neue Runde! Vor wenigen Tagen zofften sich die ehemaligen Eheleute wegen der neuen Frisur ihres Sohnes Alessio (7) heftig im Netz. Nun äußerte sich der ehemalige DSDS-Teilnehmer zum Drama. "Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haar-Geschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste – das lass ich jetzt mal so stehen", ärgerte sich der 30-Jährige.

