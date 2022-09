Seltener Einblick: Anne-Marie Eilfeld knuddelt mit Baby

Ist das nicht total niedlich? Annemarie Eilfeld (32) hat am 29. August um kurz vor zwölf Uhr mittags einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Mit ihrem Partner Tim Sandt schwebt die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im Babyglück. Das Glück mit Söhnchen Elian teilen die beiden auch gerne mit dem Rest der Welt. Jetzt gibt die stolze Mama goldige Einblicke in die Kuschelmomente mit ihrem Nachwuchs!

Auf Instagram teilte die einstige DSDS-Teilnehmerin am Samstag in ihrer Story zwei Aufnahmen mit ihrem Elian. "Einen sonnigen Samstag meine Schönheiten", richtete sie ein paar liebe Worte an ihre Fans, während sie ihrem Baby ein Küsschen gab. Die andere Aufnahme veröffentlichte Annemarie zum Abend hin. Darauf sah man Elians Hand auf dem Dekolleté seiner Mama, die vor Glück lächelte und ihren Fans eine gute Nacht wünschte.

Die 32-Jährige scheint es zu schaffen, ihr Leben trotz Baby nicht einschränken zu müssen. Am selben Tag teilte sie auf ihrem Kanal ein Foto ihrer frisch aufgefüllten Wimpern, freute sich, dass sie Besuch von der Familie bekam, mit der sie Eis essen sowie spazieren gehen und abends einen "bayrischen" Abend verbringen wolle. Auch hat sie sich noch auf Kürbissuche begeben.

Annemarie Eilfeld mit ihrem Baby

Annemarie Eilfeld mit Sohn Elian

Annemarie Eilfeld, Sängerin

