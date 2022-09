So stehen "Die Bachelorette"-Boys heute zu Sharon Battiste

Zoff oder Frieden? 22 Männer versuchten in diesem Jahr in dem TV-Format Die Bachelorette, bei Sharon Battiste (30) zu landen. Am Ende hat Jan Hoffmann es geschafft, sie von sich zu überzeugen. Trotzdem hat Sharon sich auch auf die anderen Teilnehmer eingelassen, wurde innig mit ihnen und baute sogar Gefühle zu mehreren Männern auf. Einige Teilnehmer sahen in der Schauspielerin die große Liebe. Promiflash erfuhr jetzt von mehreren Kandidaten, wie sie heute zu Sharon stehen!

Auf Nele Wüstenbergs (29) zweijährigem Geburtstagsevent ihres Labels Nelipies The Brand traf Promiflash einige der Bachelorette-Kandidaten. Lukas Baltruschat schaffte es bis ins Finale und verschoss sich in die Köln 50667-Darstellerin. Er habe noch Kontakt mit Sharon und Jan, über den Ausgang der Kuppel-Show hätten sie aber nicht gesprochen. Lukas sieht das Ganze positiv: "Sharon hat eine Entscheidung getroffen, ich denke, dass das das Richtige für sie war." Auch Steffen Vogeno stehe mit beiden noch im Kontakt, versuche aber, nicht dazwischenzufunken: "Ich würde sagen, dass wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, wir verstehen uns sehr gut. Wenn man sich sieht, dann freut man sich – und das ist das Wichtigste", erzählte Steffen.

Keine Verbindung mehr zu der Influencerin habe heute Hannes Münzer (24). Ihm hat Sharon bereits in Folge fünf einen Laufpass gegeben. "Eine Aussprache war meiner Ansicht nach nicht notwendig. Ich glaube, wir verstehen uns trotzdem gut – es würde nichts dagegensprechen, dass wir uns gut verstehen", meinte Hannes zuversichtlich. Alexandros Chouliaras (28) habe erst kürzlich wieder Kontakt zu ihr gehabt.

Die Bachelorette, RTL Jan, Lukas und Steffen beim Halbfinale von "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Hannes Münzer und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

RTL/ René Lohse Alexandros Chouliaras, Bachelorette-Kandidat

