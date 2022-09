Sternenkind von Georgina Rodriguez wird Thema auf Netflix

Georgina Rodriguez (28) wird zum Netflix-Star! Sie ist die Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo (37). Anfang des Jahres gab sie ihr Reality-TV-Debüt in der Netflix-Produktion: "Ich bin Georgina". In sechs Episoden gewährte das Model sehr private Einblicke in ihren Alltag – als Mutter, Influencerin, Geschäftsfrau und Partnerin eines Profifußballers. Die Serie war wohl sehr erfolgreich, denn der Streaming-Dienst verriet jetzt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Staffel zwei soll noch bewegender werden als die erste!

Nachdem im April dieses Jahres eines von Georginas Zwillingen bei der Geburt verstorben war, wird sie in der zweiten Staffel den Verlust ihres Sternenkindes thematisieren. Das bestätigte Netflix-Unterhaltungsdirektor Alvaro Diaz: "Wir hatten keine Zweifel daran, eine zweite Serie in Auftrag zu geben, nachdem wir die erste gesehen hatten. Denn es ist schwierig, jemanden zu finden, der die Türen zu seinem Leben so weit öffnet wie Georgina." Er offenbarte: "In der neuen Serie wird es Momente der absoluten Traurigkeit geben." Georginas Verlust sei etwas, was jedermann treffen könne, egal wie viel Geld er besitzt.

In einer Vorschau auf das Drama, die auf einem spanischen Filmfestival präsentiert wurde, gestand Georgina laut The Sun, dass mit der Geburt ihrer Tochter und dem Verlust ihres Sohnes "ein großes Stück ihres Herzens zerbrochen" sei. Georgina habe sich gefragt, wie sie je weitermachen könne. "Ich sah in die Augen meiner Kinder und dort sah ich die einzige Möglichkeit, es zu tun", sagte sie.

Anzeige

Instagram / georginagio Bella Esmeralda, Tochter von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de