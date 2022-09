Gemeinsame Wohnung: Wie läuft's bei Anna Rossow und Dominik?

Anna Rossow (34) und Dominik Stuckmann (30) haben den nächsten Schritt gewagt! Denn der diesjährige Bachelor und seine Auserwählte wohnen seit ein paar Monaten zusammen. Im Promiflash-Interview am Rande des Jubiläums der Marke nelipies the brand plauderte Anna, wie es in ihrem Liebesnest mit Dominik so läuft – und wer welchen Aufgaben nachkommt: "Er kann relativ gut kochen, ich bin definitiv die Ordentlichere von uns beiden, das ist aber auch okay. Wäsche mache ich, Staubsaugen und Geschirrspüler sind seine Parts." Was sie am jeweils anderen nerven könnte, haben die zwei allerdings auch schon rausgefunden...

