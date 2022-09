Bachelor Dominik und Anna: Wie läuft ihr Zusammenleben?

Im Juli sind Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (34) nach einem halben Jahr Beziehung zusammengezogen. In der Datingshow Der Bachelor lernten sich die Hamburgerin und der Frankfurter kennen und lieben. Auch das Thema Hochzeit komme bei ihnen inzwischen hin und wieder auf. Aber aktuell scheint das erst seit Kurzem zusammenlebende Pärchen erst einmal zu versuchen, in den Alltag zu finden. Denn Anna verriet jetzt, einen richtigen Alltag gebe es bei ihr und Dominik tatsächlich noch nicht.

"Wir sind sehr viel unterwegs. Ich bin ja vor Kurzem auch erst nach Frankfurt gezogen, dann waren wir im Urlaub, jetzt sind wir auf sehr vielen Veranstaltungen", erzählte die 34-Jährige in einem Interview mit Promiflash auf dem zweijährigen Geburtstag von nelipies the brand. Sie hoffe, dass Ende September / Anfang Oktober ein bisschen Routine einkehrt. Aktuell sei sie dabei, die Wohnung noch weiter fertigzumachen, während Dominik sich um seinen Garagenpark kümmere. "Ansonsten genießen wir die kleinen Momente abends auf der Couch oder wenn wir morgens noch ein bisschen zusammen im Bett liegen", berichtete die studierte Architektin.

Doch wie läuft das Zusammenleben der beiden ansonsten und wie sind die Aufgaben aufgeteilt? "Ich bin definitiv die ordentlichere von uns beiden, das ist aber auch okay. Er hat viele andere Sachen im Kopf. Wäsche mache ich, Staubsaugen und Geschirrspüler sind seine Parts", erzählte Anna. Ihr Freund könne tatsächlich relativ gut kochen, was zurzeit aber etwas auf der Strecke bleibe. Ansonsten versuche die Vegetarierin, Dominik mit kleinen Schritten an ihre Ernährung anzupassen. "Wenn ich koche, dann muss er das essen, was auf den Tisch kommt", scherzte sie.

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann im August 2020 in Griechenland

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About You Awards im Mai 2022

