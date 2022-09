Laut Mitarbeiter: König Charles ist "anspruchsvoller Chef"

Wie wird sich König Charles (73) als neues Staatsoberhaupt machen? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bestieg er den Thron, auf dem seine verstorbene Mutter mehrere Jahrzehnte saß. Der Brite verbrachte viel Zeit als ewiger Thronfolger – bei öffentlichen Auftritten wirkt der Vater von Prinz William (40) stets ruhig und gelassen. Doch wie tickt Charles hinter verschlossenen Türen? Mehrere Insider plauderten jetzt aus dem Nähkästchen.

Im Buch "Höflinge packen aus: Die verborgene Macht hinter der Krone“ berichten Palastangestellte, dass der 73-Jährige ein "wildes Temperament und eine wilde Arbeitsmoral" haben soll. "Er hatte ein enormes Durchhaltevermögen", verriet zudem ein Insider. Andere Mitarbeiter betonten, dass der Royal "sehr hohe Ansprüche an sich selbst" habe und dies auch von seinen Angestellten erwarte.

Bereits in den vergangenen Wochen sorgte Charles beim britischen Volk allerdings für Entzücken. Wie BBC berichtet, zeigten sich der König und Thronfolger William gemeinsam bei einem Besuch in London am Südufer der Themse. Das Vater-Sohn Duo wurde dabei von begeisterten Royal-Fans empfangen – Charles wurde mit euphorischem "God save the King"-Jubel begrüßt.

Getty Images Prinz Charles, November 2021

Getty Images Prinz Charles im Juli 2020 in London

Getty Images König Charles III. am 17. September 2022 in London

