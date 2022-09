Erster Staatsempfang als König: Charles begrüßt seine Gäste!

Es ist zum ersten Mal angerichtet! Am vergangenen Donnerstag verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem schottischen Feriensitz Schloss Balmoral – mit ihrem Ableben wurde ihr ältester Sohn Charles (73) automatisch zum neuen Regenten des Vereinigten Königreiches. Am Montag findet das große Begräbnis der ehemaligen britischen Monarchin statt. Zuvor begrüßt König Charles III. nun einige wichtige Persönlichkeiten aus aller Welt!

Im Buckingham Palace empfing der 73-Jährige als neuer König internationale Führungspersönlichkeiten – diese werden zudem am Montagmorgen in der Westminster Abbey der Queen die letzte Ehre erweisen. In einem eleganten schwarzen Smoking begrüßte Charles beispielsweise die britische Premierministerin Liz Truss (47) oder auch den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (50). Auch US-Präsident Joe Biden (79) ist bereits in London in Begleitung seiner Gattin Jill eingetroffen.

Vor dem Staatsdinner zollte der 79-Jährige der Queen in der Westminster Hall seinen Respekt – dort liegt die verstorbene Regentin noch bis Montagmorgen aufgebahrt. Gegen halb 12 sollen die Sargträger die sterblichen Überreste aus der Kathedrale bringen. Während des Trauerzuges zur Westminster Abbey werden die Mitglieder der royalen Familie um Prinz William (40) hinter ihrem Sarg schreiten.

Getty Images König Charles III. und der kanadische Premierminister Justin Trudeau im September 2022

Getty Images US-Präseident Joe Biden und seine Frau Jill in der Westminister Hall

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung im Jahr 2019

