Nach Inas Schlaganfall: Coupleontour-Nessi feiert Geburtstag

Dieser Geburtstag fällt für Coupleontour-Vanessa anders aus als gewohnt. Vor wenigen Monaten wurde das Leben der Influencerin ziemlich auf den Kopf gestellt: Ihre Ehefrau Ina erlitt einen schweren Schlaganfall und liegt seitdem im Krankenhaus. Zudem wurden sie beide Eltern einer Tochter. Nun feiert Nessi ihren ersten Geburtstag seit den lebensverändernden Ereignissen und teilte dazu ein paar rührende Zeilen im Netz.

"Mein erster Geburtstag als Mama und gleichzeitig mein erster Geburtstag, den ich im Krankenhaus nachmittags verbringen werde", schrieb die Netz-Bekanntheit auf Instagram. Dazu postete sie zwei süße Schnappschüsse von sich und ihrer kleinen Tochter Olivia. Zudem ließ die TikTokerin ihre Fans wissen, was sie sich an ihrem Ehrentag wünscht. "Ganz klar, Gesundheit und ein bisschen mehr Glück für die nächsten Monate", betonte Nessi.

Zudem gewährte sie ihren Followern im Netz ein paar Einblicke in ihren Ehrentag. So zeigte sie unter anderem einen reichlich gedeckten Frühstückstisch sowie den Geburtstagskuchen, den ihre Mutter für sie gebacken hat. In ihrer Instagram-Story verriet sie außerdem, dass auch ihre Tochter für den besonderen Tag herausgeputzt wurde: "Liv hat heute auch ein Geburtstagsoutfit an – ein Kleidchen und ein rosa Mützchen."

Instagram / coupleontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

