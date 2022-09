Bewegungsunfähig: Kim Kardashians Kleid macht ihr Probleme

Dieses Detail hat Kim Kardashian (41) bei der Wahl ihres Outfits wohl nicht bedacht. Die Unternehmerin präsentiert in der Öffentlichkeit gerne außergewöhnliche Looks. Um aufzufallen, scheint die The Kardashians-Bekanntheit oftmals vor nichts zurückzuschrecken. So nahm sie schon mehrere Kilo ab, um zur Met Gala in einem Kleid von Marilyn Monroe (✝36) zu erscheinen. Nun büßte Kim für ihren Auftritt bei einer Fashionshow sogar ihre Bewegungsfähigkeit ein.

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige jetzt einen lustigen Clip, der sie bei der Modenschau von Dolce & Gabbana zeigt. Dafür warf sich die TV-Bekanntheit ziemlich in Schale. Kim trug ein bodenlanges, hautenges Glitzerkleid. Doch ihr Hingucker-Outfit bereitete der vierfachen Mutter offensichtlich so manche Probleme: Nur mit Mini-Schritten konnte sie sich fortbewegen. Vor allem das Treppensteigen wurde in ihrem Dress zur Herausforderung. So sorgte Kim für den ein oder anderen Lacher, als sie von einer Stufe auf die andere hüpfte, um ins nächste Stockwerk zu gelangen.

Doch auch der Reality-TV-Star selbst schien sich über seine Bewegungsunfähigkeit zu amüsieren. Beim Versuch, in ihr Auto einzusteigen, konnte sich Kim das Lachen nicht verkneifen: Mithilfe ihrer Begleitung robbte sie auf den Rücksitz ihres Gefährts.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian hüpft eine Treppe hoch

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, September 2022

Getty Images Kim Kardashian, September 2022

