Das Dschungelcamp 2023: Auch Luigi Birofio soll dabei sein!

Luigi Birofio soll ins Dschungelcamp einziehen! Bekannt ist der TV-Macho durch diverse Realityshows: Bereits zweimal war Gigi Kandidat bei Ex on the Beach. Vor wenigen Tagen wurde ebenso bekannt, dass er gemeinsam mit seiner Freundin Michelle Daniaux bei Temptation Island V.I.P. teilnimmt. Doch anscheinend hat der Reality-TV-Star noch nicht genug vom Fernsehen: Gigi möchte im kommenden Jahr den Dschungel unsicher machen!

Neben Andrej Mangold (35), Lucas Cordalis (55), Yeliz Koc (28) und Co. soll auch Gigi es laut Bild wagen, nach Südafrika zu reisen. Dann heißt es für ihn: Wochenlang nur Bohnen und Reis essen und sich der einen oder anderen Dschungel-Prüfung stellen – TV-Erfahrung bringt der Hottie auf jeden Fall mit! Gigi selbst äußerte sich bis dato nicht zu seiner Teilnahme.

Auch Twenty4Tim (22) ist Teil des Casts der kommenden Dschungel-Staffel – seine gute Freundin Alicia-Awa Beissert (25) weiß auch schon, was die Zuschauer von dem Influencer erwarten können: "Ich glaube, gerade bei Tim können die Leute sehr viel Abwechslung und Unterhaltung erwarten – ich finde den Jungen einfach witzig. Und ich glaube, gerade im Fernsehen, wo das 24 Stunden live ist, wird das noch mal viel besser zum Ausdruck kommen", verriet sie in einem Interview mit Promiflash.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, à la Gigi im Juli 2022

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Dezember 2020

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

